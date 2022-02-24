Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın doğusundaki 2 ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya, işgale de resmen başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren saldırılara başlayan Rus askeri birlikleri başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri bombalamaya başladı.

Ukrayna güçleri ve Rus askerleri arasındaki çatışmalar sürerken, siren seslerinin yükseldiği Kiev'de halk şehri terk etmeye başladı. Halkın bir kısmı bankamatik önlerinde, bir kısmı marketlerde, bir kısmı da benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu.

Ayrıca valizini hazırlayan birçok Ukraynalının da metro istasyonlarına akın ederek savaştan kaçmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca esnaf dükkanları kapatırken, halkın bazı bölümünün de sığınaklara indiği görüldü

BENZİN İSTASYONUNDA ARAÇ KUYRUĞU

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Rusya sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından şehirlerdeki kritik askeri noktaları ve havaalanlarını vurmaya başladı. Savaş sirenleriyle uyanan halk ise panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Özellikle ülkenin başkenti Kiev’de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Donbass ateş altında | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

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