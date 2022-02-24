Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin'in niyeti en başından belliydi. Amacımız diyalog ve gereksiz savaşı çözmekti. Haftalarca uyardık tam da tahmin ettiğimiz gibi oluyor her şey. Siyasi tiyatroların döndüğünü gördük" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna’daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu’da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Eylemlerimizin Rusya'nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya'da konuşlandırmak üzere ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Putin'den saldırı sonrası kritik açıklama: Bizi bu adımları atmaya zorladılar! Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğinin altını çizerek, sistemin dışına atılmamaları gerektiğini savundu.

Zelenskiy, ‘Savaş yolunu seçmedik’ deyip açıkladı: Ukrayna barışa dönmeyi öneriyor Rusya'nın başlattığı harekata ilişkin konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş yolunu seçmediklerini, aksine barışa dönmeyi önerdiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi." açıklamasını yaptı.

Rusya Donbass'ta bir hastaneyi vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

'Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa...' Rusya şartlarını açıkladı! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa." dedi.