Türkiye Gazetesi

AB liderleri, Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu gündemiyle toplandı. Olağanüstü zirvenin sonuç bildirisine göre, Moskova yönetiminin saldırıları güçlü biçimde kınandı. Bununla birlikte Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımlar kabul edildi.

RUSYA'YA "ASKERLERİNİ GERİ ÇEK" ÇAĞRISI

Liderler, Ukrayna'da meydana gelecek zararın ve can kayıplarının sorumluluğunun tümüyle Rusya'ya ait olduğunu vurgularken, Rusya'ya tüm askeri eylemlerini durdurma, tüm kuvvetlerini koşulsuz geri çekme çağrısı yaptı.

Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul eden liderler, ayrıca yaptırım listesini oluşturma yöntemini de değiştirdi.

Tüm ülkelere ayrılıkçı sözde yönetimleri tanımama çağrısı yapan liderler, Gürcistan ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledi.

Liderler, zirvenin sonuç bildirisinde AB Konseyinin konuyu takip edeceğini ve başka yaptırımlar için hazırlıklı olmayı sürdüreceğini belirterek, AB Komisyonunu enerji de dahil olmak üzere beklenmedik durumlar için tedbirleri ortaya koymaya davet etti.

AB liderleri ayrıca Belarus'un da saldırılardaki dahlini kınadı ve Minsk yönetimini de içerecek bireysel ve ekonomik yaptırımlar için hazırlıkları başlatma kararı aldı.

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