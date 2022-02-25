Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Avrupa ve ABD’den Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak “Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır” ifadelerine yer verdi.

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna, on yıllardır özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini seçme hakkının tadını çıkaran bir ülkedir. Biz ve dünya bu özgürlüğün yok edilmesine izin veremeyiz. Buna izin vermeyeceğiz ve kafamızı başka yöne çevirmeyeceğiz” dedi.

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