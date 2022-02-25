Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından herkes aynı soruyu soruyor: Bu kriz Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur mu? Sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Ancak küçük bir kıvılcımın dünyayı ateşe atacağı kesin. Dünya endişeli. Korkunun en çok yaşandığı bölge ise Baltık coğrafyası. Paris, Londra ve Washington'dan bakıldığında, Ukrayna'da gelişen olaylar Avrupa'da şekillenen yeni bir soğuk savaş gibi algılansa da Baltık ülkelerinden çok daha kötü görünüyor. Estonyalılar, Letonyalılar ve Litvanyalılar için özellikle de Sovyet kontrolü altında yaşamayı tecrübe etmiş olanlar için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşması, bir sonraki hedefin onlar olabileceği konusundaki endişeleri artırıyor. Üç Baltık ülkesi de 1991'de Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmıştı. Putin’in son güvenlik konseyi toplantısında NATO sınırlarının 1997 öncesine çekilmesini istemesi bu tarihten sonra AB’ye üye olan Baltık ülkelerinin Rusya’nın bir sonraki hedefi olacağı ihtimalini güçlendiriyor.



Kiev'de insanlar para çekmek için ATM'lere koştu. Onbinlerce kişi de can korkusuyla Kiev'i terk etti.

PUTİN KAFASINA KOYDU

Kremlin analistlerinin, Putin'in en azından egemen devletler Beyaz Rusya ve Ukrayna'yı içeren ‘Büyük Rusya’yı yeniden kurma hırsının uzun süredir devam ettiğini ve bu yönde kararlı adımlar attığını belirterek Üçüncü Dünya Savaşı pahasına da olsa Putin’in kafasına koyduğu şeyi yapmaktan geri durmayacağı konusunda hemfikir...

BALTIK ÜLKELERİNDE ENDİŞE

Baltık ülkeleri ve aynı zamanda bir NATO üyesi olan Polonya, Moskova'ya karşı güçlü yaptırımların ve ittifakın doğu kanadındaki NATO takviyelerinin en yüksek sesle savunucuları arasında yer aldı. Baltık hükûmet liderleri son haftalarda Avrupa başkentlerine mekik dokuyarak Batı'nın Ukrayna'ya saldırmanın bedelini Vladimir Putin'e ödetmesi gerektiği, aksi takdirde tanklarının eski Sovyet imparatorluğunun diğer bölgelerine doğru yuvarlanmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, geçen hafta “Putin Ukrayna’da durdurulmazsa daha da ileri gidecek” dedi.

RUSYA ZAYIFLIK GÖRÜRSE SALDIRIR

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi karşısında olağanüstü hâl ilan edeceklerini duyurdu. Letonya Savunma Bakanlığı devlet sekreteri Janis Garisons da “Rusya her zaman askerî gücünü değil, aynı zamanda ülkelerin savaşma iradesini de ölçer. Bir zayıflık gördüklerinde o zayıflığı kullanacaklar" diyerek geniş çaplı bir savaş için hazırlıklı olunmasını istedi.

ÇİN, TAYVAN KARASULARINDA

Dünya dikkatini Ukrayna’ya çevirmişken Çin’den de beklenmedik bir adım geldi. Rusya’nın operasyon başlattığı saatlerde Çin savaş gemileri Tayvan karasularına girdi. Uzun süredir Tayvan konusunda Batı ile özellikle de ABD ile gerginlik yaşayan Çin’in Tayvan’da bir darbe yapması ve fiilî yapıyı sonlandırmasından endişe ediliyor.

BATI SADECE KINAMAKLA KALDI

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından dünyadan peş peşe tepkiler yağdı:

> BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Putin, insanlık adına askerlerinizi geri çekin. Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın.

> NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş vardır. Savunma planlarımızı aktif hâle getiriyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve Boğazlarda özel bir rolü var. İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın (bugün) sanal zirve toplantısına çağırdım.

> AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Ben biliyorum ki Rusya halkı böyle bir savaşı onaylamıyor. Avrupa topraklarındaki saldırıya karşı birlikte çalışmak bizim görevimizdir. Biz hiç olmadığı kadar kararlıyız. Yaptırımlar, Rusya’nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak.

> AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız.

> Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya askerî operasyonlarına derhâl son vermeli.

> Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Bu savaş Putin'in savaşıdır. Putin'e saldırıyı derhâl durdurması ve birliklerini Ukrayna'dan çekmesi çağrısında bulunuyoruz.

> İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'da ve dünyadaki demokrasiye bir saldırıdır. Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız. Tüm büyük Rus bankalarına, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirkete yaptırım uygulanacak. VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıkları dondurulacak. Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Donbass ateş altında | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Biden açıkladı! Rusya’ya küresel ekonomik darbe: Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti" açıklamasını yaptı.