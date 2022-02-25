Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'da ayrılıkçıların çağrısı ile Donbas'a giren Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürüyor.

Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

DİRENİŞİ KIRMAK İÇİN HALKA BASKI YAPILIYOR

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

"DÜNYANIN EN KUDRETLİ GÜÇLERİ UZAKTAN İZLİYOR"

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN SAVAŞIN... SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN"

Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.

RUS HALKINA SESLENDİ: SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN

Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi.

SAVAŞTA İKİNCİ GÜN

Kiev aralıksız bombardımana tutulurken, Rus askerlerinin Çernobil'i de ele geçirdiklerileri açıklandı.

Sadece iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü geçerken, halk dün Zelenski'nin direniş çağrısı ile silah mağazalarına akın etmişti.

Kiev'ya yaşayanlar ise şehri terk ederken, kalanlar ise sığınaklara ve metrolara sığınmıştı.

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