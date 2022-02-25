Türkiye Gazetesi

Rusya'nın dün sabaha karşı başlattığı Ukrayna harekatı sonrası gözler kritik NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Rusya'ya yönelik atılan birçok yaptırım adımının ardından NATO devlet ve hükümet başkanları, son gelişmeleri ve güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya'nın başlattığı operasyona ilişkin, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

NATO'dan Rusya'ya 'Askerleri çek çağrısı' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar ile ilgili açıklamada bulundu. Stoltenberg, “Rusya’yı acilen askeri güçlerini çekmeye çağırıyoruz” derken, “Uluslararası hukuk ihlal edildi. Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, "NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor" diye konuştu.