Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkede bazı bölgeler bombalanmış, Çernobil Nükleer Santrali ise Rus güçlerinin eline geçmiş ve radyasyon seviyesinde artış görülmüştü. Ülkedeki Rus güçleri, başkanet Kiev'i almaya çalışırken Harkov bölgesinde kalan Yazılım Mühendisliği okuyan Sakaryalı Türk öğrenci Ömer Şentürk, şehirde yaşadıkları dehşeti anlattı.

'ERZAK BULMAK İMKANSIZ'

Şentürk, nakit paraları olamadığı için bankalara gittiklerini ve para çekmek için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı. Bölgede bulunan marketlerin adeta yağmalandığını belirten Şentürk, yiyecek erzak bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. En kısa sürede bölgen çıkmayı istediğini dile getiren Şentürk, Türk yetkililerin söylediklerini harfiyen yaptıklarını vurguladı.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde kalan Ömer Şentürk erzak kalmadığını belirterek “Burada durum içler acısı Rusya’nın da acımaya niyeti yok” dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÖĞRENCİLER VAR'

Ukrayna’da mahsur kalan Türk öğrenci Ömer Şentürk, “Ben buraya öğrenci olarak geldim ve benim gibi birçok öğrenci arkadaşımda var burada İstanbul’dan, Sakarya’dan, Türkiye’nin her bir yerinden gelen öğrenciler var. Bu sabah saat 5 buçuk 6 sıralarında Rusya’nın işgal duyumlarını aldık. Bölgede itfaiye ve ambulanslar geziyor ama olduğumuz yerde pek bir tahribat yok. Şu an bomba sesleri geliyor. Biraz daha şehir merkezinde, girişlerde böyle sıkıntılar olabilmekte. Şu an Ukrayna ordusu Rus ordularıyla çarpışıyor." dedi.

'İNŞALLAH BİR ÇIKIŞ BULURUZ'

Türkiye’den yardım beklediğini ve Dışişleri Bakanının kendilerine 'Şuan evde kalın, hiçbir yere gitmeyin' çağrısı yaptığını söyleyen Şentürk, "Ama nakit paramız olmadığı için bankamatiklere geldik, fakat az önce yandaşlar konuşurken bankamatiğin arıza yaptığı duyuldu ve para çekimleri durdu. İnsanlar ise bankamatik önünde duruyor. Bizde şu anda bekliyoruz, inşallah bir çıkış yolu buluruz” dedi.

'RUSYA'NIN ACIMAYA NİYETİ YOK'

Bölge halkının kenti terk ettiğini geriye kalanların ise marketleri adeta yağmaladığını belirten Şentürk, “Marketler neredeyse yağmalanmak üzere. Sürekli geliyorlar ve bir şey kalmadı, herkes stok yapmanın derdinde ve sabah saatlerinde Ukraynalı vatandaşlar hemen hemen buralı terk etti. Yoğun bir trafik vardı ve herkes benzinliklerden depolarını doldurup Harkov şehrini terk ettiler. Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı Rusya’nın da acımaya niyeti yok.

Zaten sürekli Zelenski’yi de tehdit etmekte, “Artık kaybettin burayı bize teslim et, anlaşmaları imzala” gibi zorlama söz konusu. Umarım her şey olacağına varır burada Türk arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Birçok şehir bombardıman altında bazı hava alanları ve limanların bombalandığı söz konusu umarım Ukrayna bunun altından kalkabilir. Bizde buranın Cumhurbaşkanı Zelenski’ye, Allah'tan sabır diliyoruz. Umarım her şey eskisi gibi güzel olur” diye konuştu.

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