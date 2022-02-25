Türkiye Gazetesi

Rusya'nın dün sabah saatlerinde Ukrayna sınırındaki Donbas'a girmesi ile savaşın fitili ateşlenirken hem ABD hem AB ülkelerinden peş peşe yaptırım açıklamaları geldi.

Yaptırımlara kulak asmayan Rusya'ya en büyük destek ise Çin'den gelmişti. Ukrayna-Rusya krizine ABD ve müttfiklerinin neden olduğunu savunan Çin, yaptırım kararlarını delerek Rusya'dan buğday ithaline de onay vermişti.

YAPTIRIMLAR ÇÖZÜM DEĞİL

Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Wang, 2011 yılından bu yana ABD’nin Rusya’ya karşı yüzü aşkın yaptırım uyguladığına dikkat çekerek, ancak yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığını kanıtladığını belirtti. Wang yaptırımların ilgili ülkelerin ve bölgelerin ekonomilerine ve halkın yaşamına ciddi zorluklar getirmenin yanı sıra eninde sonunda yaptırım uygulayanlara da zarar vereceğini kaydetti.

Wang ilgili tarafların sorunun diyalog ve istişare yoluyla çözüme bağlanması için çaba harcamasını temenni ettiklerini ifade etti. Sözcü Wang her zaman gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ve ilgili taraflardan Ukrayna sorunu ve Rusya’yla ilişkileri ele alırken, Çin’in ve diğer tarafların meşru hak ve çıkarlarına zarar vermemesini istediklerini vurguladı.

Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan'ı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile resmen başlayan savaşın ardından dünya liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e tepki yağıyor. Diplomatik çağrılara ve yaptırımlara rağmen Donbas'a giren Rusya'ya Çin'den destek geldi. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin de son dönemde ada çevresinde askeri faaliyetlerini artırmıştı, bu durum Tayvan Ukrayna gibi mi olacak sorularını akıllara getirdi.