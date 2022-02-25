Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rusya'ya birçok ülkeden tepki ve kınama gelirken eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Merkel, “Rusya'nın bu savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasıdır.” dedi.

'ZELENSKİY'NİN YANINDAYIM'

Bu korkunç günlerde Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu belirten Merkel, Alman hükümetinin savaşı en kısa sürede durdurmaya yönelik tüm çabalarına desteğinin tam olduğunu söyledi.

'RUSYA, EGEMENLİĞE SALDIRIYOR'

Merkel, Rusya'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısının bu kez tüm Ukrayna'yı etkilediğini vurguladı.

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM'

Gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini söyleyen eski Almanya Başbakanı Merkel, “Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok, bunu en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

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