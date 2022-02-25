Türkiye Gazetesi

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan bir kadının 'isim benzerliği' nedeniyle başına gelenler film senaryolarını aratmadı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Bethany K. Farber, polis teşkilatı tarafından tutuklandı.

30 yaşındaki kadının iddiasına göre; polis teşkilatı görevlileri kendisini kimliğini kontrol etmeden tutukladı. Kadını yakalayan polisler, Farber'i havalimanındaki özel bir odaya götürüp hakkında Teksas eyaletinde çıkan bir tutuklama emri olduğunu söyledi. Hiç Teksas'a gitmediğini ve suç işlemediğini söyleyen kadın, polisin kimliğini doğrulamadan direkt olarak kendisini tutukladığını belirtti.

CEP TELEFONU KAYITLARIYLA İSPAT

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra polisin, güzellik uzmanı olarak çalışan Farber'i hakkında Teksas'ta tutuklama emri çıkarılan ve aynı adı taşıyan bir başka kadınla karıştırdığı ortaya çıktı. Hapishanede bulunan talihsiz kadın, avukatlarının cep telefonu kayıtlarıyla polisin suç işlendiğini iddia ettiği tarihlerde Farber'in Kaliforniya'da olduğunu kanıtlamasıyla serbest bırakıldı.

Yanlışlıkla hapse atılan Bethany K. Farber (sağda) ve hakkında tutuklama emri olan Farber (solda)

YETKİLİLERE DAVA AÇTI

İsim benzerliği sebebiyle yanlışlıkla tutuklanan ve 13 gün hapiste kalan Farber yetkililere dava açtı. Hata nedeniyle 13 gün hapiste kalan Farber, "Bu herkesin başına gelebilir" dedi.

Farber'in avukatları, açtıkları davada müvekkillerinin aşırı stres, kaygı, duygusal incinme ve manevi zarar gördüğünü öne sürdü. Polis teşkilatı ise olaya ilişkin bir açıklama yapmadı. (Independent Türkçe)

(Fotoğraf: Ivie McNeill Wyatt Purcell & Dig)

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