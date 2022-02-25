Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat sivil halkı da hedef alıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmaya devam ettiği saldırılar nedeniyle Ukrayna'da yaşayanlar güvenli bölgelere sığınıyor. Metro istasyonları sığınak haline gelirken, binlerce insan ise sınır bölgelerine ulaşmaya çalışıyor.

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi. "Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı" diyen Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, "Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya'ya kabul edilecekler" diye konuştu.

Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Przemysl kentindeki tren istasyonunda görüntülendi.

HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATTI

Polonya, Ukrayna'dan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının da memleketlerine geri gönderilmesi çalışmalarına yardım ediyor. Polonya ilk aşamada mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlamak için 8 kabul noktası açmıştı.

Bu arada Polonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

KARANTİNA VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Polonya, Ukrayna'dan ülkeye gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı. Konuya ilişkin olarak Polonya Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapacak Türk vatandaşlarını da kapsıyor.