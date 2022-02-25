Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Putin "Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Sivillerin olduğu bölgelere saldırılmasını istiyorlar. ABD uzmanlarının eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Kadınlarınızı çocuklarınızı insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.

Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Şunu söylemek istiyorum; kendinizi koruyun ve elinize alın hakimiyeti. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neonazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız"dedi.

AB: Putin ve Lavrov'un mal varlığı donduruldu AB, Rusya'ya yaptırım kapsamında Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den cevap: Üst düzey müzakereye hazırız Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." demişti. Zelenskiy'e jet cevap geldi. Putin, "Üst düzey müzakereye hazırız" açıklamasında bulunurken Kremlin Sözcüsü Peskov'da görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını duyurdu. .

Ukrayna saldırıları, Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Putin'i durdurun Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev'de korkunç roket saldırıları gerçekleştiğini belirtti.