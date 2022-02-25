Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından art arda yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna saldırısıyla Batı ile kopuşu başlayan Putin'e bir kötü haber de Avrupa Konseyi'nden geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

"ASKERİ SALDIRGANLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Ukrayana-Rusya arasındaki İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı” dedi.

Maio “İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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