Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en tirajlı gazetesi Bild, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in alışveriş yaptığı esnada korumalarının yanında cüzdanını çaldırdığını öne sürdü.

HIRSIZLIK DOĞRULANDI, KİMLİK AÇIKLANMADI

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı. Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

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