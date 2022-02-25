Türkiye Gazetesi

Rusya bombardımanının gölgesinde hayatta kalmaya devam eden Ukrayna halkı, saldırıların durması için çağrıda bulunuyor. Bu kapsamda Ukraynalı küçük bir kız çocuğu da Putin'e seslenerek; orduların çekilmesi için video çekerek mesaj verdi.

"UKRAYNALI ÇOCUKLAR SİZE SESLENİYOR"

Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin’e seslenmek için kamerasının karşısına geçti. Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, "Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin" ifadelerini kullandı.

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