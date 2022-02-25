AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

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