AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler : lavrov,putin,rusya,