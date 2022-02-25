Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber saldırıların devam ettiği meydanlara inerek Rusya'ya gövde gösterisi yaptı. Sosyal medyadan bir video yayınlayan Zelenskiy beraberindeki yetkilileri göstererek, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

"BİZ HEPİMİZ BURADAYIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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