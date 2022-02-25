Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken bir uyarı da Finlandiya ve İsveç'e geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova , bu ülkelerin NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

"CİDDİ SİYASİ-ASKERİ SONUÇLARA YOL AÇACAK"

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin cevap vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

24 ŞUBAT'TA ASKERİ HAREKAT BAŞLADI

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Rusya’ya bir yaptırım daha: Eurovision'dan atıldı! Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarılmasının ardından, Avrupa Yayın Birliği kararıyla Eurovision Şarkı Yarışması'ndan da çıkarıldı.

Ukrayna, Rusya'nın kaybını açıkladı: 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak Ukrayna, Rusya'ya ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Avrupa Konseyi’nden Rusya kararı: Temsil hakkı askıya alındı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın Ukrayna harekatı sebbeiyle temsil hakkının askıya alındığını duyurdu.