Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, Rusya ile müzakere sürecine ilişkin bilgi verdi. Ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten N,kiforov, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

"BARIŞ VE MÜZAKERE İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den cevap: Üst düzey müzakereye hazırız Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." demişti. Zelenskiy'e jet cevap geldi. Putin, "Üst düzey müzakereye hazırız" açıklamasında bulunurken Kremlin Sözcüsü Peskov'da görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını duyurdu. .

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i batıdan kuşattı Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Hostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı NATO'ya katılmaması ve silahsızlanma isteğini geri çeviren Ukrayna'yı resmen işgal eden Rusya'dan bir uyarı da Finlandiya ve İsveç'e geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ülkelerin NATO'ya katılmasının ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacağını söyledi.