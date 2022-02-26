Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti. Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandI

TASARI ABD VE ARNAVUTLUK'TAN GELMİŞTİ

ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu. BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

Ukrayna-Rusya müzakeresi süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor Ukrayna ile Rusya arasındagerçekleşecek müzakere süreci ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı NATO'ya katılmaması ve silahsızlanma isteğini geri çeviren Ukrayna'yı resmen işgal eden Rusya'dan bir uyarı da Finlandiya ve İsveç'e geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ülkelerin NATO'ya katılmasının ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacağını söyledi.