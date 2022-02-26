Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılar şiddetini arttırırken ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan 3 kız Türkiye’den yardım istedi. Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilere seslendi.

SOKAKTA KALDILAR

Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti. Ayrıca Güntekin, Ukrayna'ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

Kiev bombardıman altında! Ukrayna saldırısında 3. gün... Dakika dakika bölgedeki gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 3. gününde Rus bombardımanı sabahın erken saatlerinde başladı. Seferberlik ilan edilen Ukrayna'da, şimdiye kadar 137 asker ve sivilin yaşamını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirildi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...