Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek devam ederken iki ülkenim askerleri birçok bölgede çatışıyor. Can kayıpları her iki tarafta da artarken Ukrayna’nın askerlerinden ve üst düzey yöneticilerinden "direniyoruz" açıklamaları yapıldı.

BAYRAKTAR'A DİKKAT ÇEKTİ

Twitter'da yayınlanan bir video da ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı olduğu bildirilen bir kişinin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve Ukrayna'ya sattığı Bayraktar'lara dikkat çektiği görüldü.

"BAYRAKTARLARI BEĞENDİNİZ Mİ? EN İYİSİ TESLİM OLUN"

Video da Bayraktar'a atıf yapan kişinin, "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın" dediği kaydedildi.

Rusya’nın SWIFT’e karşı sistemi hazır Batı, yaptırımlar kapsamında Rusya’nın, uluslararası para transferine zemin sağlayan ‘SWIFT’ sisteminden çıkarılmasını da gündeme getiriyor. Ancak Moskova yönetimi, 2014 yılında aynı işlevi gören ve tamamen kendine ait SPFS sistemini geliştirdi.