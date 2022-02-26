Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok ülkeden Rusya'ya peş peşe tepkiler gelirken Ukrayna halkı ise tüm gücüyle Rus ordusuna karşı mücadele veriyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kendisi gibi boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko'yla beraber Ukrayna'yı “Rusya'nın kanlı işgaline karşı” silahla savunacaklarını belirtti.

'UKRAYNA'YA VE HALKIMA GÜVENİYORUM '

Kiev Belediye Başkanı, İngiliz televizyonu ITV'de yaptığı konuşmada Kiev'in büyük tehdit altında olduğunu belirtti ve kentteki kritik öneme sahip altyapıyı savunmak için orduyla beraber hareket ettiğini söyledi.

Eski Dünya Ağırsiklet boks şampiyonu Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, ülkesini işgal eden Rusya'ya karşı elinde silahla savaşıyor.

'BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM'

Kliçko, “Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım” dedi ve tüm Kievlilerin kenti savunmaya hazır olduğunu söyleyerek “Ukrayna'ya ve halkıma inanıyorum” dedi.

ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatan Rusya'ya bağlı güçler Kiev'e doğru ilerlerken saldırılarda ölenlerin sayısı hızla artıyor. Ukrayna genelinde 100 bini aşkın kişinin son saldırılar nedeniyle evlerinden kaçtığı tahmin ediliyor.

Rusya'dan Facebook'a erişim engeli Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi 24 Şubat gününden beri devam ediyor. Kuşatma altındaki başkent Kiev’den füze ve çatışma sesleri yükseliyor. Tüm bunlar yaşanırken Rusya, Facebook’a erişim engeli getirdi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i batıdan kuşattı Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Hostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Bilgisayar korsanları Rusya'ya karşı savaş ilan etti: Devlet sitelerini ele geçirdiler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından dünyanın dört bir yanından Rusya'ya tepki geliyor. Devlet yöneticilerinin tepkilerinin yanı sıra ünlüler ve çeşitli topluluklar da "Savaşa hayır" sloganları atıyor. Hacker grubu (bilgisayar korsanları) Anonymous da Rusya'ya karşı savaş ilan etti.