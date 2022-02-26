Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği işgal birçok ülkeyi şaşırttı. Dünyayı derinden etkileyen olayda Rus tarafı Ukrayna’nın NATO’ya katılmak istediğini ve işgalin bu yüzden başladığını savunurken gözler Finlandiya ve İsveç’e çevrildi.

İSVEÇ NATO’YA GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." sözlerine İsveç'ten cevap geldi. Başbakan Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti. NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

FİNLANDİYA’NIN FİKRİ UKRAYNA’DAKİ SAVAŞTAN SONRA DEĞİŞTİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı. Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

NATO Zirvesi ardından kritik bildiri: Cesur Ukrayna halkının yanındayız NATO Zirvesi hakkında yayımlanan bildiride, Rusya'nın diplomasi yolunu tercih etmediği, uluslararası hukuku ihlal ettiği söylenerek, uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceğinin altı çizildi.