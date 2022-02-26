Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te halk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini protesto etmek için sokağa çıktı. Hükümet binası önünde akşam saatlerinde toplanan savaş karşıtı göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonu durdurmasını talep etti.

Ukrayna ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar atarak parlamentoya kadar yürüdü. "Ukrayna Seninleyiz", "Putin Dur", "Savaş Dursun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş sırasında Gürcistan ve Ukrayna milli marşlarını okudu.

Parlamentonun önünde toplanan ve çoğu gençlerden oluşan binlerce kişi, Gürcistan hükümeti ile dünya liderlerine Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.

Gürcistan ile Ukrayna'nın aynı kaderi paylaştığını, her iki ülkenin de Rusya'nın şiddet politikalarının kurbanı olduğunu belirten göstericiler, Ukrayna'da hem Avrupa hem de Kafkasları etkileyecek gelişmelerin olduğunu ifade etti.

BAŞBAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan göstericiler, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin, bugün yaptığı, "Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olmalarına rağmen ülkenin milli çıkarları doğrultusunda, Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayacaklarına" yönelik açıklamasını eleştirdi.

Bazı muhalefet liderlerinin de katıldığı gösteride Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısı da yapıldı.

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