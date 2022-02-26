Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, diplomatik görüşmelere ve ülkesi için çağrı yapmaya devam ediyor.

Rus ordusu, dün başkent Kiev'i batısından kuşatarak Gostomel Havaalanını ele geçirmiş ve Ukrayna ile tüm bağlantısını kesmişti. Tüm bu işgale karşın Zelenskiy, can güvenliği için ABD tarafından ülkesini terketmesi için teklif almış ancak bu teklifi 'Kaçmayacağım, ülkemin başındayım' diyerek reddetmişti.

Ukraynayı savunmak için görevinin başında olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sabah saatlerinde de bir videomesaj yayımlamış ve videoda "Ukrayna silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olduğu hakkında yalan bilgi paylaşıyor. Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz." dedi. Zelenskiy, Sabah saatlerinde Fransa cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Ukrayna'ya askeri yardım çağrısında bulunan Zelenskiy, sabah saatlerinde Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.Zelenskiy, diplomatik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

'SAVAŞ KARŞITI KOALİSYON'

Macron ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklaması şu şekilde:

"Diplomatik cephede yeni bir gün EmmanuelMacron ile yapılan bir sohbetle başladı. Ortaklarımızdan silah ve teçhizat Ukrayna yolunda. Savaş karşıtı koalisyon çalışıyor!"

'UKRAYNA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ İÇİN KRİTİK BİR AN'

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden müzakereleri tek seferde sonlandırmak ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği hakkında karar vermek için bu kritik bir an." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Michel ile görüşmesinde daha fazla "etkili destek" ve Ukraynalıların gelecekleri için kahramanca mücadelelerini ele aldıklarını açıkladı.

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