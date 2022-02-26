Türkiye Gazetesi

Geçimini muz ve meyve satarak sağlayan bir Afrikalı seyyar satıcı, hayat görüşünü anlatması için aracının önüne ilginç bir not düştü. Yazdığı not ise sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Seyyar satıcının, arabasının önüne Arapça olarak yazdığı yazıda, "Zenginliği sonsuz olan Allah'ın kulu iken dünyanın fakirliğinden neden korkayım" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşım kısa süre içerisinde gündem olurken, yorum yağmuruna tutuldu.

Yapılan paylaşım...

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