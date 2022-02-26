Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna harekatı üçüncü gününde devam ederken, başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

3 BİN 500 RUS ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sabahın erken saatlerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" denildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın imha edildiği aktarıldı.

UKRAYNA BİLANÇOYU PAYLAŞTI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insanı yardım ulaştığını açıkladı.