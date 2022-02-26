Türkiye Gazetesi

Rusya askerlerinin Kiev’e doğru ilerleyişi sürüyor. Çatışmalar başkentin sokaklarına kadar inmiş durumda. Bölgede ise asla unutulmayacak anlar yaşanmaya devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde, Ukrayna halkının yaşadığı yıkım ve çaresizlik gözler önüne serilirken, bir yandan da akıllardan hiç çıkmayacak anlar yaşanmaya devam ediyor.

HAFIZALARDAN HİÇ ÇIKMAYACAK GÖRÜNTÜLER

Savaş bölgesinden cesur görüntüler gelmeye devam ediyor. 'Putin'e boyun eğmektense ölürüm' diyen savaşın simgesi öğretmen Kurilo ve Yılan Adası'ndaki saldırıya rağmen adayı terk etmeyen muhafız askerlerden sonra yeni bir görüntü daha geldi. Gelen görüntü ise hafızalardan hiç çıkmayacak gibi.

RUS TANKLARININ ÖNÜNDE TEK BAŞINA DURDU

Ukraynalı haber kuruluşu HB tarafından paylaşılan videoda, Rus ordusunun tanklarının önünde duran bir adam görülüyor. Tanklar yollarına devam etmek isterken adam sağa sola hareket ederek ilerlemelerini engelliyor. Hatta konvoyun içinde bulunan bir araç yoldan çıkarak ilerlemeye çalışıyor.

GİZEMİNİ KURUYOR

Çekilen videoda konvoyda bulunan araçların yan taraflarına çizilmiş “Z” sembolü ise dikkat çekti. Rus araçlarının üzerinde bulunan “Z” harfinin gizemi halen çözülebilmiş değil.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Rus askeri konvoyunu tek başına engellemeye çalışan Ukraynalı adamın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Video paylaşım rekorları kırarken, üst üste destek mesajları geldi.

AKILLARA TİANANMEN MEYDANI'NDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GETİRDİ

Cesur adamın görüntüsü yıllar önce Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki tankların önünde duran, kimliği belirlenemediği için 'Meçhul Asi' diye bilinen adama benzetildi.

1989'da Çin hükümetinin demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırmasının ardından çekilen görüntü o günden beri otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline geldi. Time dergisi fotoğrafı tüm zamanların en etkili 100 görüntüsünden biri olarak seçti.

ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına uyarı: Sığınağa gidin! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü güne girildi. Sıcak çatışmalar devam ederken ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyararak en yakın sığınaklara gitmeleri yönünde talimat verdi.

Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insanı yardım ulaştığını açıkladı.

Ukrayna'nın BM temsilcisi savaşın nasıl biteceğini açıkladı: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndereceğiz Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı. Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı.