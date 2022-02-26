Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna çatışmalarında 3. güne girildi. Sabahın erken saatleriyle Kiev'den silah sesleri yükselirken sıcak çatışmanın artık başkentin sokaklarına taşındığı iddia ediliyor. Ukraynalılar bir yandan ordularına destek verip bir yandan Rus güçlerine direnmeye çalışırken Batı'da korkutan bir iddia ortaya atıldı.

PUTİN ÖLÜMCÜL SİLAHINI DEVREYE SOKUYOR

Batılı yetkililer, ordusunu binlerce makineli tüfek ve ham bomba ile silahlandıran Putin'in, Ukrayna halkının şiddetli direnişinin ardından yeni bir karar aldığı ve yıkıcı termobarik roketleri devreye sokacağını iddia etti.

VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Vakum bombaları olarak da bilinenen içeriğinde patlayıcı yakıt ve kimyasal karışım bulunan termobarik silahların cesetleri buharlaştıran, şehirleri moloz haline getirebilen şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında olduğu da iddialar arasında.

Batılı yetkililer binaları bile parçalayabilen süpersonik patlama dalgaları gönderen silahın "ayrım gözetmeyen şiddete" neden olacağını belirterek, 'Rusya, Batılı güçlerin sahip olduğu orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı değil." diye konuştu.

SADECE ABD VE RUSYA'DA VAR!

Termobarik silahlar 1960'larda hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Silahın ABD versiyonunun maliyetinin 16 milyon dolardan fazla olduğu bildiriliyor.

Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandı ve bu da 39.9 tona eşdeğer bir patlamaya neden oldu.

ABD tarafından 2017 yılında Afganistan'da Taliban'a atılan bir termobarik bomba ise patladıktan sonra 300 metreden daha geniş bir krater oluşturmuştu.

ZELENSKİ: KİEV'İ FIRTINAYA HAZIRLIYORLAR

Ukrayna lideri Zelenski dün yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Kiev'i fırtınaya hazırlandığını belirtti ve "Gece, gündüzden daha zor olacak. Gece fırtına yapacaklar, bu gece hayatta kalmalıyız." dedi.

TERMOBARİK SİLAH- VAKUM BOMBASI NASIL ÇALIŞIR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasının tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelirken çok yüksek yakıcı sıcaklık oluşur.

Putin saldırılarını artırdı, çocuklar sığınaklara taşınıyor Yeni saldırılar sonrası Ukraynalı çocuklar sığınaklara taşınıyor..

AB'den sonra ABD'de harekete geçti: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyuruldu.