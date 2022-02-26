Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. gününde Rus ordusunun sivil yerleşim yerine ve birçok noktayı bombardımana devam ederken Ukrayna ordusu ise tüm gücüyle işgale karşı direnmeye çalışıyor.

İşgal tüm şiddetiyle sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 3500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve 200 Rus askerinin esir alındığını açıkladı.

RUS ASKERLERİ PUSUYA DÜŞTÜ

Ukrayna vatandaşları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde başkent Kiev'e sızmaya çalışan Rus Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna askerlerince pusuya düşürüldüğü görüldü.

Kılıç değiştirerek Ukrayna Ordusu'na ait zırhlı araçları ele geçirip başkent Kiev'e girmeye çalışan Rus askerleri bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.

Rusya sivilleri vurdu: 5 katlı bina bombaların hedefi oldu Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür aralıksız olarak devam ediyor. Rus ordusu ülkeyi ele geçirmek için şehri bombalamaya devam ederken Rusya, Kiev’de sivil halkın yaşadığı binayı füzeyle vurdu.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.