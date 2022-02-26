Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 3. günde Kiev etrafında çatışma sesleriyle devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

Rusya Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçurdu: İki bin dolar seviyelerine çıkacak Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasıyla birlikte altın fiyatları 2021’in başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Özellikle Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla ons altın yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi. Uzmanlar ise altın fiyatlarının rekora doğru gideceğini belirtti. İşte savaşla birlikte ortaya çıkan kritik tahminler…

Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.