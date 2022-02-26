Türkiye Gazetesi

Hollanda Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada Ukrayna’nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu bildirildi. Açıklamada Ukrayna’ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceğini açıkladı. Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

HOLLANDA'DAN ASKERİ MALZEME DESTEĞİ

Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçecekleri bildirildi. Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

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