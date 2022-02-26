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Bakan Çavuşoğlu: Arabulucu olmaya hazırız
26.02.2022 - 15:42 | Son Güncelleme: 26.02.2022 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirti. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulamış ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu yineledi.
Etiketler : Son dakika,
829941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/829941.aspx
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