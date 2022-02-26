Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat sabahı başlattığı işgal harekatı, 3'üncü gününde. İngiliz medya kuruluşu Sky News, ABD ve İngiltere dahil 27 ülke, Ukrayna'ya daha fazla silah, tıbbi malzeme ve askeri yardım konusunda anlaştı.

Askeri mühimmat, tanksavar silahlar ve hava savunma silahları gibi yardımların yanısıra, tıbbi malzemeler de gönderilecek.

Yardımın, Ukrayna'nın batısından orduya ulaştırılması hedefleniyor.

Sky'ın haberine göre; yardım göndermeyi kabul eden ülkeler arasında, NATO üyesi olmayan ülkeler de var.

AVRUPA ÜLKELERİ UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMLARI ARTIRDI

Hollanda, Ukrayna'ya 200 adet Stinger Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) sevk etme kararı aldı.

Danimarka, Ukrayna ordusuna 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 700 askeri ilk yardım çantası gönderdi.

Çek hükümeti, Ukrayna'ya 8,6 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat göndermeyi kabul etti.

Almanya hükümeti ise, 5000 adet zırhlı kaskın Ukrayna'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

"SAVAŞ UZUN SÜRECEK, HAZIRLANMALIYIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek başta ekonomi olmak üzere her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı! Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.