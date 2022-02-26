Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası pek çok ülkeden yaptırı kararı açıklanmış ve tepki gösterilmişti. Diplomatik tepkilerin yanısıra teknolojik olarak da Rusya saldırıya uğramıştı.

Rus hükümetinin internet siteleri ve birçok haber sitesi dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous tarafından hacklenmiş ve siteler çökertilmişti. Bu kez Twitter'a Rusya'dan erişim sağlanamadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SIKINTISI

Ülkedeki pek çok şehirden Twitter'a erişim sağlanamadığı gibi Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

FACEBOOK KISITLANMIŞTI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Rusya'ya siber saldırı: Hükümetin internet siteleri devre dışı Hacker grubu Anonymous Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'da içinde ulusal haber sitesinin de olduğu birçok hükümet sistemine siber saldırı düzenledi.

ABD'den yeni iddia: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya ABD, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu iddia etti.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.