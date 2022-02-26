Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi.

Bugün Rusya, Kiev’in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna’dan bu konuya dair açıklama geldi.

"KOŞULLAR KABUL EDİLEMEZDİ"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.

Zelenskiy: Bu gece zor geçecek, Kiev kaybedilmemeli Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gecenin Ukrayna için zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den cevap: Üst düzey müzakereye hazırız Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." demişti. Zelenskiy'e jet cevap geldi. Putin, "Üst düzey müzakereye hazırız" açıklamasında bulunurken Kremlin Sözcüsü Peskov'da görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını duyurdu. .