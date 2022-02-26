Türkiye Gazetesi

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın yardım çağrıları cevap buldu. İşgal altındaki Ukrayna'ya ABD tarafından milyon dolarlık yardım yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna, egemen, demokratik ve barışsever bir millettir" dedi ve ABD'nin Ukrayna ile Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 30 yıldır yakın ortak olduğunu vurguladı.

'ZALİM VE GEREKSİZ SALDIRILAR'

Rusya'nın 2014'teki Kırım ilhakının ardından ABD'nin Ukrayna'ya savunma yardımlarını artırdığını belirten Blinken, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim" ifadesini kullandı.

'ÖLÜMCÜL SAVUNMA YARDIMI İÇERİYOR'

Blinken, bu yardımla ABD'nin son 1 yıl içinde Ukrayna'ya yaptığı yardımın 1 milyar doları aşacağına işaret ederek, "Bu paket, Ukrayna'nın şu anda karşılaştığı silahlı saldırı, hava saldırısı ve diğer tehditlerle mücadele etmesi için ölümcül savunma yardımını içerecektir" bilgisini paylaştı.

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