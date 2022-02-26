Türkiye Gazetesi

ABD’li bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının hala ilk aşamalarında olduğunu belirtti. Yetkili, ilk aşamanın tamamlanmasının Rusya’nın beklediğinden daha uzun sürebileceği görüldükten sonra Rus ordusunun ilerleyişinin karşılaştığı zorlukların, saldırının ikinci aşamasının uygulanmasındaki ilerlemeyi engelleyeceğini ifade etti.

ABD’li yetkili, düzenlediği basın toplantısında, işgalin hala üç ana eksene odaklandığını, ancak büyük şehirlerin veya yerleşim birimlerinin Rusların eline geçtiğini doğrulamanın mümkün olmadığını söylerken, Harkov’da çatışmaların hala devam ettiğini vurguladı. Rusların ek hava çıkarmaları yaptıklarını, ancak ülkenin güneyindeki Mariupol şehrine deniz çıkarması yaptıklarını ve şehirde binlerce asker konuşlandırdıklarını belirten yetkili, Ukrayna’nın batı bölgelerinin çoğunun ise tehdit altında olmadığını vurguladı. ABD’li yetkili, çatışmanın hala Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışında yaşandığını ve Rus kuvvetlerinin hala yaklaşık 50 kilometre uzakta olduğunu belirtirken, Kırım’dan ilerleyen Rus kuvvetlerinin, Herson ve Mariupol şehirlerine doğru iki eksene ayrıldığını ifade etti. Ancak yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde etmediğini ve özellikle saldırının Ukrayna’daki ana bölgelerin kontrolüyle sonuçlanmadığı için ilerlemenin de beklendiği kadar hızlı olmadığını vurguladı.

Ukrayna kuvvetlerinin kontrol ve komuta sistemi hasar görmedi ve halen etkin bir şekilde çalışıyor. Bu çerçevede Rusların Ukrayna’da karşı karşıya olduğu direnişin beklediklerinden daha güçlü olduğunu kaydeden yetkili, Kiev’e yönelik ilerlemenin de Rusya’nın hayal ettiğinden daha yavaş seyrettiğini vurguladı. ABD’li yetkili, Rusya’nın Ukrayna çevresinde topladığı kuvvetlerin sadece üçte birini kullandığını da belirtirken, siber saldırılar başlatmadığını ve bu durumun hala belirsiz ve anlaşılmaz olduğunu dile getirdi. Savunma yetkilisi, Rusların hava saldırılarının yanı sıra kısa- orta menzilli ve seyir füzeleri kullanmalarına rağmen Ukrayna’daki askeri ilerleme ivmesinin bir kısmını kaybettiğine dair işaretler olduğunu kaydetti. Yetkili, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna’yı işgalinin başlangıcından bu yana 200 balistik ve seyir füzesi fırlattığını, Kiev’in ise Rus uçaklarına karşı Sam türü uçaksavar füze kullanabildiğini söyledi. ABD’li yetkili ayrıca, değerlendirmelerinin ‘Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna hükümetini devirmek ve kendisine sadık bir hükümet atamak istediğini’ gösterdiğine dikkati çekti.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ruslara ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ukrayna ordusu, 25 Şubat’ta Rusya’nın daha önce herhangi bir çatışmada bu kadar kısa sürede bu kadar ağır kayıplar vermediğini duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, “Rus anneler çocuklarını ölüme gönderiyor. Çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ön saflarda yer alıyor ve işgalcilere karşı ülkelerini savunacaklar” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise saflarında herhangi bir kayıp olmadığını savundu.

Diğer taraftan Ukrayna birlikleri, başkenti savunmak için ağır askeri teçhizatla Kiev’e hareket etti. Ukrayna haber ajansına göre Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, “Şehir, savunma konumunda” dedi. Klitschko, bazı bölgelerdeki çatışma ve patlamaların ise Rus ‘sabotajcılarına’ karşı direniş anlamına geldiğini vurguladı.

Klitschko, “Durum zor, ama biz silahlı kuvvetlerimize inanıyor ve onları destekliyoruz” dedi. Şehirdeki yetkililer de vatandaşları, Rus güçler Ukrayna’nın pozisyonlarını göremesinler diye güvenlik kameralarını kapatmaya çağırdı.