Türkiye Gazetesi

Ukrayna lideri Zelenskiy, dün ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." demişti. Zelenski'nin çağrısına, "Üst düzey müzakereye hazırız" şeklinde cevap gelirken Kremlin Sözcüsü Peskov'da görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

"ŞARTLAR KABUL EDİLEMEZ"

Ancak umutla beklenen görüşmede neticeye varılamadı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, müzakere görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.

"İKİNCİ SALDIRI İÇİN EMİR VERDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Öte yandan öğle saatlerinde bir açıklama daha yaparak Ukrayna halkına seslenen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukrayna vatandaşlarına sesleniyorum. Milliyetçi liderliğiniz teröristlerle aynı yöntemleri kullanıyor. Sizi canlı kalkan olarak kullanmak istiyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna başkentinin yerleşim bölgelerine herhangi bir saldırıda bulunmayacak” ifadelerini kullanmıştır.

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