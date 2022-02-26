Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 3 günlük bilançosunda tablo giderek ağrılaşıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus işgalinin üçüncü gününde üçü çocuk 198 Ukraynalı'nın öldürüldüğünü, 33’ü çocuk 1115 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sivil halk Polonya ve Roman'ya sınırına doğru göçe başlarken, şehirde kalanlar bombardıman, soğuk ve açlıkla mücade ediyor.

Sığınak ve metrolara sığınan Ukraynalı'lara Türkiye'den yardım eli uzandı.

AFAD BÖLGE'DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

AFAD ttarafından gönderilen öncü ekip Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı.

Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyu ise yolda.

Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye gelen gözü yaşlı kadın anlattıklarıyla duygulandırdı Rusya'nın saldırılarından oğlu, gelini ve 3 aylık torunu ile Türkiye’ye kaçan Ukraynalı gözü yaşlı kadın, Edirne’de sınır kapısında anlattıklarıyla duygulandırdı.

Putin'den Ukrayna'ya ikinci saldırı emri geldi! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde devam ederken, Ukrayna lideri Viladimir Zelenski ülkeyi savunmaya devam edeceklerini belirterek şartların ağır olması nedeniyle müzakereyi reddettiklerini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.