Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da Rusya’nın şehirlere yönelik saldırılarından kaçan Ukraynalılardan bazıları Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmaya başladı. Gelenler arasında bulunanlardan Kechekhmadze ailesinin 23 yaşındaki kızları Mina ise sınır kapısında bekleyen gazetecilere röportaj verdi.

GÜRCİSTAN'A GİDİYORUZ

Mina Kechekhmadze 2 gündür yolda olduklarını anlatarak, "2 gündür yoldayız. Moldova’da biraz kaldık. 1 geceliğine orada oda kiraladık. Şimdi ise Gürcistan’a gidiyoruz. Ukrayna’da büyükbabamlar kaldı. Çok fazla köprü yıkıldı Ruslar geçemesin diye. Bence Ukrayna güçlü ve Ukrayna bağımsız. Dünya bu konuda bizlere yardım edecek” dedi.

SAVAŞ YERİNDE ANNEM KALDI

Öte yandan, Ukrayna’dan 3 aylık torunu, oğlu ve geliniyle ile Ankara’ya gitmek için Türkiye’ye gelen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan gözü yaşlı babaanne Olena Özdoğan, "Çok konuşamıyorum çünkü benim için çok zor. Savaş yerinde annem arkadaşlarım kaldı. Benim kalbim ağrıyor. Torunum için yardım istiyorum. İnanılmaz bir olay bu medeni zamanda yaşadığımız şeyler. Bütün diplomatlara sesleniyorum insanlar çok korkuyor. Rusya’yı sevmiyorum. Herkes için çok zor. 5 saat savaş alanında kaldık Kiev’de. Çok yorulduk. Oğlum gelinim ve torunumla geldik. Askerlerimiz için çok endişeliyiz arkadaşlarımız için de öyle” diye konuştu.

Putin'den Ukrayna'ya ikinci saldırı emri geldi! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde devam ederken, Ukrayna lideri Viladimir Zelenski ülkeyi savunmaya devam edeceklerini belirterek şartların ağır olması nedeniyle müzakereyi reddettiklerini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk Ukrayna’dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Ukrayna-Romanya Orlivka Sınır Kapısı’nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Ukrayna'dan gelen vatandaşlar anlattı: Büyük savaş var Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı. Edirne'ye gelen vatandaşlar, "Ukrayna'da büyük savaş var" dedi.