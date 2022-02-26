Türkiye Gazetesi

YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.

AB'den sonra ABD'de harekete geçti: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyuruldu.

Rusya’ya bir yaptırım daha: Eurovision'dan atıldı! Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarılmasının ardından, Avrupa Yayın Birliği kararıyla Eurovision Şarkı Yarışması'ndan da çıkarıldı.

AB, Rusya’ya uygulayacağı 'büyük' yaptırımları açıkladı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınan yaptırım kararlarını açıkladı.