Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde çok geniş sınırlara yayılırken iki ülke arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan ABD'de yapılan bir anket ile seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu.

Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.

'TRUMP BAŞKAN OLSA PUTİN UKRAYNA'YA SALDIRAMAZDI'

Ankete katılanların yüzde 62'sinin görüşü, Trump'ın hala başkan olması durumunda Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde oldu

Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 85'nin Cumhuriyetçi, yüzde 38'inin ise Demokrat olduğu kaydedildi.

"UKRAYNA'YA SALDIRI BIDEN'IN ZAYIFLIĞI"

Ayrıca ankete katılanların yüzde 59'u Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenini Biden'ın zayıflığı olarak görürken, yüzde 41'i Putin'in kararında Biden'ın bir etken olmadığı görüşünü aktardı.

. Biden açıkladı! Rusya’ya küresel ekonomik darbe: Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray: Biden Ukrayna'ya asker göndermeyecek Beyaz Saray tarafından Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan açıklamada, gerçekleşebilecek herhangi bir senaryoda Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermesinin mümkün olmadığı bildirildi.

Trump, Biden'ı hedef aldı: Ben olsaydım Putin bunları asla yapamazdı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz nedeniyle Joe Biden yönetimini hedef aldı. Biden'ın süreci iyi yönetemediğini ifade eden Trump, "Putin şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapamazdı" diye konuştu.