Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna işgali dördüncü gününe girerken, Avrupa Birliği Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek çok kritik hamle yaptı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

Usula von der Leyen'in açıklamaları şöyle:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

Ursula von der Leyen, "Bu durum çok ciddi bir şekilde Rusya'nın kendi ekonomisini etkileyecek. Putin Ukrayna'yı yok etme hedefiyle hareket etti ama aynı zamanda yaptığı kendi ülkesinin geleceğini de yok etmek." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'E CİDDİ ZARAR VERECEK"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen gece yarısı gazetecilerin karşısına geçti. Rusya'nın AB'nin doğu sınırından onlarca kilometre uzaklıkta Ukrayna'da barbarca eylemler yaptığını söyledi.

Leyen, alınan tüm tedbirlerin Putin'in savaşı finanse etme kabiliyetine ciddi anlamda zarar vereceğini belirtti.

SWIFT NEDİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Hatta bu alandaki en temel mekanizma demek bile mümkün.

Guardian'ın aktardığına göre, 2020 yılında SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri trilyonlarca dolar olarak hesaplanıyor. SWIFT halihazırda 11 binden fazla banka ve finans kurumu tarafından kullanılıyor.

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