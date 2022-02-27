Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamayan tek Avrupa ülkesi olan Sırbistan gelen tepkiler üzerine Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıdığını ancak Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını açıkladı. Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkan Vekili Hilmi Erdem, Sırpların “Büyük Sırbistan” hayali ile başlattığı soykırımın bir benzerinin bugün Ruslar tarafından “Büyük Rusya “ hayali olarak Ukrayna’da hayata geçirildiğini söyledi.

Sırpların Balkanlarda provokasyon peşinde olduğunu vurgulayan Erdem, Boşnak halkının itidalli davrandığını söyledi. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Milorad Dodik’in en büyük dostunun Ruslar olduğunu hatırlatan Erdem “Yayılmacılık bu şekilde devam ederse Bosna ve Azerbaycan için çok büyük tehlike kapıda” dedi. Başta Türkiye olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerinin Bosna’daki gerginliği yakından takip etmesi gerektiğini söyleyen Hilmi Erdem geçmişte Bosna’da yaşanan katliamların ve binlerce Müslüman’ın kanının döküldüğü olayların tekrarlanmamış için gereken tedbirlerin alınması gerektiği kaydetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini, ancak kendi çıkarlarını gözeteceğini ve Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını söyledi. Vucic, Sırbistan’ın uluslararası hukuka saygı ve barıştan yana olduğunu ve Ukrayna dâhil herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi yanlış gördüğünü, ancak Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.

Rusya, Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor. Bosna Hersek’teki Sırplar tarafından anayasa aykırı olmasına rağmen Banja Luka şehrinde kutlanan “9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü”, ülkede başta Boşnaklar olmak üzere Sırp olmayan diğer vatandaşlara yönelik provokasyonları artırdı. Bosna Hersek’in birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayan vatandaşlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşandı. Srebrenitsa soykırımına ait anıtlara zarar verildi.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...