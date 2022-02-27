Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4. gününde de aralıksız sürerken Birleşmiş Milletler’den (BM) ülkedeki sivil bilançoya dair açıklama geldi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği ve 240 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

"GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSEK"

Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti. Ayrıca savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil altyapıya verilen zararın, yüz binlerce insanı elektrik ve su hizmetlerinden mahrum bıraktığının altını çizen OCHA, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney bölgelerinde olmak üzere bir "insani durum" haritası çıkardığını aktardı.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...