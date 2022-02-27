Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde. 64 sivilin öldürüldüğü işgalde birçok şehir bombalandı ve yerleşim yerleri yok edildi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tüm zorluklara ve ana hedef olmaına rağmen Ukrayna'yı terketmedi ve diğer ülkelerden yardım takep etti.

Ukrayna ordusu gibi işgale kendi imkanlarıyla direnen Ukrayna halkı molotof yaparak Rus askerlerine atmış ve engel olmak istemişti. Savunma Bakanlığı'nın çağrısıyla silahlanarak Rus birliklere karşı mücadele eden vatandaşlar bu kez hendek kazarken görüntülendi.

Rus askerlerine engel olmak isteyen bir Ukrayna vatandaşı hendek kazarak ülkesini işgal eden Rus ordusuna engel olmak istiyor.

Rus ordusuna ait araçlara engel olması için çabalayan bir adam tek başına tek başına hendek kazarken görüntülendi.

TUZAK YA DA SİPER OLABİLİR

Rus askerlerine tuzak maksadıyla yapıldığı düşünülen hendeğin aynı zamanda siper maksadıyla kullanılma ihtimali olduğu da belirtildi.

Ukraynalı bakan talep etti, Musk geri çevirmedi: Starlink uydu erişimini aktifleştirdi Rusya'nın Ukrayna'da internet hatlarına saldırma ve iletişimi kesme ihtimaline karşı Elon Musk'a çağrıda bulunan Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a cevap veren SpaceX'in CEO'su Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.

Ukrayna’nın işgali Bosna’yı hatırlattı Bosna Hersek’te yasa dışı ‘Sırp Cumhuriyeti Günü’ kutlaması ile artan provokasyon Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile yerini gerginliğe bıraktı.

Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan: 1000 tanksavar, 500 füze gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler büyürken yalnız mücadele ettiklerini söyleyen Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan geldi. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.