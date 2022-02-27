Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna saldırısı dördüncü gününde devam ediyor. Ukrayna’nn başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu. Ülkenin bir çok noktasında Rus bombardımanları devam ederken başkent tüm kentlerde zor süreç yaşanıyor. Genel seferberlik ilan edilen Ukrayna’da siviller kendilerinin hazırladığı molotof kokteyli ile Rus tanklarına müdahalede bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

Batılı ülkelerin bir dizi yaptırım uyguladığı Rusya’ya karşı henüz bir sonuç alınamadı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu ve Türkiye’nin arabulucuk teklifini yineledi.

Akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski "Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi" açıklamasında bulundu.

İşte dakika dakika yaşanan en sıcak gelişmeler…

10.25: Kremlin Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını açıkladı.

10.09: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.

10.05: Ukrayna ordusu, Belarus Tu-22 uçağından Kyiv'e ateşlenen bir seyir füzesini düşürdüğünü söyledi. Ukrayna ordusu, "Bu, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun başka bir savaş suçudur" dedi

09:55: Ukraynalı yetkili: Harkiv'de sokak savaşı başladı.

09:37: Rus ordusu, başkent Kiev’de bulunan petrol terminalini hedef aldı.



09:30: Harkiv Valisi: Sokağa çıkmayın sığınaklarda kalın.

08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi.

07.24: Ülkeler yaptırımlarının ardından dev şirketlerde Moskova'ya karşı adımlar atıyor. Son olarak Google devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

06.20: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

05.10: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

04.20: Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Vasilkov belediye başkanı paylaştığı mesajında, "düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor" dedi.

03.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti

02.20 Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

01: 30 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

00:46 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

00:43 Beyaz Saray'ın, Rusya'nın saldırısı ile karşı karşıya olan Ukrayna'ya yardım için Kongreden 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını talep ettiği belirtildi.

00:06 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

00:05 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, “ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi” dedi.

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